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Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов Цены на газ в Европе в ходе торгов четверга снизились примерно на 3%, достигнув уровня ниже 350 долларов впервые почти за два года.
Энергетика
18 мая 2023 г. 11:30
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов

Цены на газ в Европе в ходе торгов четверга снизились примерно на 3%, достигнув уровня ниже 350 долларов впервые почти за два года.

Как передает Report, следует из данных лондонской биржи ICE.

Фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 355,6 доллара за тысячу кубометров (-0,6%), а затем цена опустилась на 2,9% - ниже 350 долларов за тысячу кубометров - впервые с начала июня 2021 года.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 357,8 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 350 dollardan aşağı düşüb
Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe fall below $350

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