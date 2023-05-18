Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов

Цены на газ в Европе в ходе торгов четверга снизились примерно на 3%, достигнув уровня ниже 350 долларов впервые почти за два года.

Цены на газ в Европе в ходе торгов четверга снизились примерно на 3%, достигнув уровня ниже 350 долларов впервые почти за два года.

Как передает Report, следует из данных лондонской биржи ICE.

Фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 355,6 доллара за тысячу кубометров (-0,6%), а затем цена опустилась на 2,9% - ниже 350 долларов за тысячу кубометров - впервые с начала июня 2021 года.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 357,8 доллара за тысячу кубометров.