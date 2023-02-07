О нас

Биржевые цены на газ в Европе упали на 2,5%

Биржевые цены на газ в Европе упали на 2,5% Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник снизились на 2,5%.
Энергетика
7 февраля 2023 г. 11:46
Биржевые цены на газ в Европе упали на 2,5%

Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник снизились на 2,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 633,5 доллара (-2,4%). Далее они снизились до 632,6 доллара (-2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 648,9 доллара за тысячу кубометров.

В последние несколько сессий эти котировки колеблются недалеко от 650 долларов за тысячу кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi