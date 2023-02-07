Биржевые цены на газ в Европе упали на 2,5%

Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник снизились на 2,5%.

Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник снизились на 2,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 633,5 доллара (-2,4%). Далее они снизились до 632,6 доллара (-2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 648,9 доллара за тысячу кубометров.

В последние несколько сессий эти котировки колеблются недалеко от 650 долларов за тысячу кубометров.