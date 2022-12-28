Биржевые цены на газ в Европе составили чуть выше 880 долларов

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду незначительно снизившись достигли уровня, близкого к расчетной цене предыдущего торгового дня.

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду незначительно снизившись достигли уровня, близкого к расчетной цене предыдущего торгового дня.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - у отметки 880,6 доллара за тысячу кубометров (-0,1%). Затем они снизились до 870,3 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 881,4 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в понедельник опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 21 февраля.

Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2 тыс. долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.