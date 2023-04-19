Биржевые цены на газ в Европе сохранились на уровне последних дней

Цены на газ в Европе в среду сохранились на уровне последних нескольких дней - ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в среду сохранились на уровне последних нескольких дней - ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 484,6 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. Затем снизились до 477,3 доллара (-1,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 483,7 доллара за тысячу кубометров.