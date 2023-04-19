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Биржевые цены на газ в Европе сохранились на уровне последних дней

Биржевые цены на газ в Европе сохранились на уровне последних дней Цены на газ в Европе в среду сохранились на уровне последних нескольких дней - ниже 500 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
19 апреля 2023 г. 15:04
Биржевые цены на газ в Европе сохранились на уровне последних дней

Цены на газ в Европе в среду сохранились на уровне последних нескольких дней - ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 484,6 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. Затем снизились до 477,3 доллара (-1,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 483,7 доллара за тысячу кубометров.

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