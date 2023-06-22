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Биржевые цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг снизились на 6%, до 389 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
22 июня 2023 г. 22:51
Биржевые цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг снизились на 6%, до 389 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 431,7 доллара (+4,3%), что стало ценовым максимумом в четверг. Ценовой минимум составил 382 доллара (-7,8%). Последние фьючерсы торговались по 389 долларов (-6,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,1 доллара за тысячу кубометров.

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