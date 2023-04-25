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Биржевые цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 1,7%, примерно до 447 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 21:31
Биржевые цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 1,7%, примерно до 447 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 452,5 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 458,1 доллара (+0,7%), ценовой минимум - 447 долларов (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 447,4 доллара за тысячу кубометров (-1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 455,1 доллара за тысячу кубометров.

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