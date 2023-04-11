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Биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%

Биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1% Стоимость фьючерсов на газ в Европе после четырехдневных выходных снизились примерно на 1%, до 480 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
11 апреля 2023 г. 12:16
Биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после четырехдневных выходных снизились примерно на 1%, до 480 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - у отметки 469,8 доллара (-3,3%) за тысячу кубометров. Далее достигли до 480 долларов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, четверга, - 486 долларов за тысячу кубометров.

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