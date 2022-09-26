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Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 6%

Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 6% Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели потеряли почти 6% и пока держатся ниже 1 800 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
26 сентября 2022 г. 11:28
Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 6%

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели потеряли почти 6% и пока держатся ниже 1 800 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1 822,2 доллара за тысячу кубометров (-3%). Затем они снизились до 1 769,3 доллара (-5,9%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены пятницы — 1 879,7 доллара за тысячу кубометров.

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