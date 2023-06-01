Биржевые цены на газ в Европе снизились на 6%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг снизились почти на 6%.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг снизились почти на 6%.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 284,3 доллара за тысячу кубометров (-4,3%). Далее они снизились до 279,5 доллара (-5,9%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 297,1 доллара за тысячу кубометров.

Накануне биржевые цены повысились почти на 10%, выше 300 долларов после сообщений СМИ об остановке работы СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской Equinor из-за утечки газа. Она обнаружена на острове Мелкоя. Завод ежесуточно может производить 18,4 млн кубометров газа, что составляет чуть более 5% экспортных мощностей Норвегии.