Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в первый торговый день недели снизились на 3%.

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в первый торговый день недели снизились на 3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 606,5 доллара (-2,9%). Затем немного снизились до 606,3 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 624,7 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.