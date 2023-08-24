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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 13,6 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 13,6 процента Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг опустились на 13,6%, до 355 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
24 августа 2023 г. 21:14
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 13,6 процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг опустились на 13,6%, до 355 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 342,8 доллара (-16,6%) доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум в четверг составил 380,6 доллара (-7,4%), ценовой минимум - 331,7 доллара (-19,3%). Последние фьючерсы торговались по 354,9 доллара (-13,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 410,8 доллара за тысячу кубометров.

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