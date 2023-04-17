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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 465 долларов 

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 465 долларов  Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 1%, до 465 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
17 апреля 2023 г. 22:19
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 465 долларов 

Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 1%, до 465 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 477,2 доллара (+1,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 481,6 доллара (+2,6%), ценовой минимум – 463 доллара (-1,3%). Последние фьючерсы торговались по 464,6 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 469,3 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, в начале марта впервые более чем за полтора года – с конца июля 2021 года - они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3 900 долларов за тысячу кубометров.

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