Биржевые цены на газ в Европе снизились до 465 долларов

Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 1%, до 465 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 1%, до 465 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 477,2 доллара (+1,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 481,6 доллара (+2,6%), ценовой минимум – 463 доллара (-1,3%). Последние фьючерсы торговались по 464,6 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 469,3 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, в начале марта впервые более чем за полтора года – с конца июля 2021 года - они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3 900 долларов за тысячу кубометров.