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Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1%

Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1% Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник выросла почти на 1% и держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
9 мая 2023 г. 12:06
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник выросла почти на 1% и держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426 долларов за тысячу кубометров. Далее они снизились до 421,9 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 419,4 доллара за тысячу кубометров.

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