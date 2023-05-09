Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник выросла почти на 1% и держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник выросла почти на 1% и держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426 долларов за тысячу кубометров. Далее они снизились до 421,9 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 419,4 доллара за тысячу кубометров.