Биржевые цены на газ в Европе повысились на 8,5%

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2 250 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2 250 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки в почти 2 075 долларов за тысячу кубометров. После некоторого снижения в первый час торгов котировки перешли к ускоренному росту, достигнув 2 250 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2 074,2 доллара за тысячу кубометров.