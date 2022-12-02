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Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти 6%

Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти 6% Цены на газ в Европе в пятницу снизились примерно на 6% после роста в течение предыдущего торгового дня.
Энергетика
2 декабря 2022 г. 13:38
Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти 6%

Цены на газ в Европе в пятницу снизились примерно на 6% после роста в течение предыдущего торгового дня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 1 546 долларов (+2,8%). Затем стоимость снизилась до 1 417,9 долларов (-5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 504,7 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших фьючерсов на ICE в четверг впервые с 13 октября превысила отметку в 1 700 долларов (максимум составил почти 1 780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне похолодания и снижения ветрогенерации.

По данным метеорологической службы WeatherOnline, температура в пятницу и субботу ожидается ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, на нуле - в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля градусов в Вене и Берне. Похолодание в эти дни прогнозируются в Лондоне, Париже, Берлине.

Доля ветрогенерации, по последним данным Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope, в четверг составила 7,6% в общем объеме.

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