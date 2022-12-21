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Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти 6%

Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти 6% Биржевые цены на газ в Европе продолжили торговую неделю снижением и в среду утром опустились почти на 6%.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 11:55
Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти 6%

Биржевые цены на газ в Европе продолжили торговую неделю снижением и в среду утром опустились почти на 6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе, у отметки 1 124,7 доллара за тысячу кубометров (-3%). Далее они снизились до 1 092,6 доллара (-5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 158,4 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2 000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

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