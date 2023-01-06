Биржевые цены на газ в Европе потеряли более чем 4%

Биржевые цены на газ в Европе в последний торговый день недели потеряли более 4%, находясь чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в последний торговый день недели потеряли более 4%, находясь чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 750,5 доллара за тысячу кубометров (-5%). Затем они составили 755,6 доллара (-4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 790 долларов за тысячу кубометров.

Цены 5 января опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года.