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Биржевые цены на газ в Европе перешагнули 2 600 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе перешагнули 2 600 долларов за тысячу кубов Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов вторника превысили отметку в 2 600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, растут почти на 13%.
Энергетика
16 августа 2022 г. 17:22
Биржевые цены на газ в Европе перешагнули 2 600 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов вторника превысили отметку в 2 600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, растут почти на 13%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

На открытии цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составляла около 2 418 долларов, затем скорректировалась и опустилась ниже 2 400 долларов, минимум достигал 2348 долларов за тысячу кубометров. Однако к середине дня котировки начали наращивать темпы роста. Затем ценовой максимум достиг 2 631,7, что на 13,3% выше расчетной цены накануне (2 321,5 доллара).

В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПГХ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

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Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 8 марта превысили отметку в 2 450 долларов за тысячу кубометров и выросли примерно на 6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил сегодня 2 416,3 доллара за тысячу кубометров (+4,1% к расчетной цене накануне — 2 321,5 доллара), максимум — 2 463,5 доллара (+6,1%).

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qaz 6 % bahalaşıb
Версия на английском языке Gas prices in Europe exceed $2,450 per thousand cubic meters

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