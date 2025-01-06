Биржевые цены на газ в Европе остаются выше $520 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе утром в начале новой недели немного снизились, оставаясь при этом на уровне свыше $520 за тыс. кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе утром в начале новой недели немного снизились, оставаясь при этом на уровне свыше $520 за тыс. кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 522,6 доллара (–1%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составила 523,7 доллара (–0,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 528,1 доллара за тысячу кубометров.

Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории.