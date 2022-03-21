Биржевые цены на газ в Европе опустились на 8 процентов

Цены на газ в Европе по итогам торгов сократились примерно на 8%, к закрытию цена оказалась чуть ниже 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе по итогам торгов сократились примерно на 8%, к закрытию цена оказалась чуть ниже 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 182,9 доллара. Это стало ценовым максимумом торгов, близким к расчетной цене пятницы - 1 194,8 доллара. После некоторого снижения до 1 100-1 140 долларов в первые часы торгов цены ненадолго вернулись к уровню открытия.

Во второй половине торгов котировки находились уже ниже уровня в 1 130 долларов, а ближе к концу сессии достигли суточного минимума торгов в 1 079 долларов. К закрытию стоимость составила 1 097,6 доллара, что на 8,1% меньше расчетной цены пятницы.