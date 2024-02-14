Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с начала июня 2023 года

Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с начала июня 2023 года

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 280 долларов за 1 тыс. куб. м. Это стало минимумом с 7 июня 2023 года.

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Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 280 долларов за 1 тыс. куб. м. Это стало минимумом с 7 июня 2023 года. Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские фьючерсы по индексу TTF на открытии торгов стоили 280,5 доллара. Затем они составили на 2,4%, до 276 долларов за 1 тыс. куб. м. Два дня назад, 12 февраля, цены на газ в Европе упали до минимума с июля 2023 года. Главной причиной падения цен стало сокращение спроса на газ в Европе: по оценкам Международного энергетического агентства, он упал в 2023 году на 7%, до самого низкого уровня с 1995 года. Подпишитесь на наш Telegram канал