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Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с начала июня 2023 года

Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с начала июня 2023 года Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 280 долларов за 1 тыс. куб. м. Это стало минимумом с 7 июня 2023 года.
Энергетика
14 февраля 2024 г. 14:29
Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с начала июня 2023 года

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 280 долларов за 1 тыс. куб. м. Это стало минимумом с 7 июня 2023 года.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские фьючерсы по индексу TTF на открытии торгов стоили 280,5 доллара. Затем они составили на 2,4%, до 276 долларов за 1 тыс. куб. м.

Два дня назад, 12 февраля, цены на газ в Европе упали до минимума с июля 2023 года. Главной причиной падения цен стало сокращение спроса на газ в Европе: по оценкам Международного энергетического агентства, он упал в 2023 году на 7%, до самого низкого уровня с 1995 года.

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Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe at their lowest since early June 2023

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