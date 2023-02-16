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Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга незначительно снизились, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
16 февраля 2023 г. 13:24
Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга незначительно снизились, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 596,3 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость достигло до 600,9 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 605,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

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Версия на английском языке Exchange gas prices slightly rise in Europe

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