Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг утром чуть опускается и держится ниже 400 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг утром чуть опускается и держится ниже 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги четверга у отметки 394,6 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). Затем они составили 391,4 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 397 долларов за тысячу кубометров.