Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Цены на газ в Европе в начале торгов в среду снизились на 0,6%.

Цены на газ в Европе в начале торгов в среду снизились на 0,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 598,9 доллара. Затем достигли отметки в 614,9 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 618,7 доллара за тысячу кубометров.

С 30 января эти котировки колеблются в ценовом коридоре 600-680 долларов за тысячу кубометров.