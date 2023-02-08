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Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились Цены на газ в Европе в начале торгов в среду снизились на 0,6%.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 12:43
Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Цены на газ в Европе в начале торгов в среду снизились на 0,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 598,9 доллара. Затем достигли отметки в 614,9 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 618,7 доллара за тысячу кубометров.

С 30 января эти котировки колеблются в ценовом коридоре 600-680 долларов за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Exchange gas prices slightly decrease in Europe

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