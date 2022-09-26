Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов снизились на 8,5%

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник опустились на 8,5%, до 1 720 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник опустились на 8,5%, до 1 720 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1 822,2 доллара за тысячу кубометров (-3%), что стало ценовым максимумам торгов. Через несколько часов с момента открытия котировки ускорили темпы снижения, впервые с 25 июля опустившись ниже 1 700 долларов - до 1 680,8 доллара (–10,6%). Однако к закрытию торгов стоимость немного выросла, последние фьючерсные контракты продавались по 1 720,2 доллара (–8,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены пятницы – 1 879,7 доллара за тысячу кубометров.