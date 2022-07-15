Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне около 1800 долларов

Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в пятницу пока держатся на уровне расчетной цены четверга, около 1 800 долларов за тысячу кубометров.

Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в пятницу пока держатся на уровне расчетной цены четверга, около 1 800 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки чуть выше 1 790 долларов (-1% к расчетной цене четверга — 1 809,8 доллара). После небольших колебаний котировки опустились примерно до 1 782 долларов (-1,5%), после чего превысили 1 800 долларов (-0,4%).

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессии подряд, расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1 400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1 900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1 720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились.