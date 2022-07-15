О нас

Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне около 1800 долларов

Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне около 1800 долларов Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в пятницу пока держатся на уровне расчетной цены четверга, около 1 800 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
15 июля 2022 г. 12:06
Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне около 1800 долларов

Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в пятницу пока держатся на уровне расчетной цены четверга, около 1 800 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки чуть выше 1 790 долларов (-1% к расчетной цене четверга — 1 809,8 доллара). После небольших колебаний котировки опустились примерно до 1 782 долларов (-1,5%), после чего превысили 1 800 долларов (-0,4%).

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессии подряд, расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1 400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1 900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1 720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 1800 ABŞ dolları səviyyəsindədir

Другие новости из категории

Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США
Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США
15 июля 2022 г. 11:52
Азербайджан добыл в июне 632 тыс. баррелей нефти
Азербайджан добыл в июне 632 тыс. баррелей нефти
15 июля 2022 г. 10:49
Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов
Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов
15 июля 2022 г. 10:24
Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США
Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США
15 июля 2022 г. 09:04
Саудовская Аравия удвоила импорт российского топлива
Саудовская Аравия удвоила импорт российского топлива
15 июля 2022 г. 06:36
Чистая прибыль SOCAR в прошлом году составила 2,12 млрд манатов
ФотоЧистая прибыль SOCAR в прошлом году составила 2,12 млрд манатов
14 июля 2022 г. 18:37
Азербайджан в I полугодии экспортировал 664 млн кВт/ч электроэнергии 
Азербайджан в I полугодии экспортировал 664 млн кВт/ч электроэнергии 
14 июля 2022 г. 17:22
BP запускает новый проект по сокращению выбросов на Шахдениз
BP запускает новый проект по сокращению выбросов на "Шахдениз"
14 июля 2022 г. 17:11
ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы
ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы
14 июля 2022 г. 14:09
Иран и Азербайджан подписали документ о финансировании ГЭС
Иран и Азербайджан подписали документ о финансировании ГЭС
14 июля 2022 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi