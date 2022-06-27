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Биржевые цены газа в Европе начали неделю ростом

Биржевые цены газа в Европе начали неделю ростом Цены на газ в Европе начали торговую неделю ростом, после достижения утром 1 500 долларов США за тысячу кубометров снизились вечером до 1 420 долларов США, но остались в плюсе - выросли почти на 2 процентов.
Энергетика
27 июня 2022 г. 22:38
Биржевые цены газа в Европе начали неделю ростом

Цены на газ в Европе начали торговую неделю ростом, после достижения утром 1 500 долларов США за тысячу кубометров снизились вечером до 1 420 долларов США, но остались в плюсе - выросли почти на 2 процента.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне почти 1 450 долларов за тысячу кубометров (+3,9% к расчетной цене пятницы - 1 395,2 доллара) и уже через несколько минут ускорили темпы роста вдвое и достигли ценового максимума в 1 504,9 доллара (+7,9%). Затем стоимость несколько снизилась и приблизилась к цене открытия, а к вечеру ненадолго опустилась до 1 410 долларов. Последние фьючерсы торговались чуть выше отметки в 1 420 долларов США (+1,9%).

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