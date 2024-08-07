Биржевая цена газа в Европе превысила 435 долларов за куб. м впервые с декабря

Цена газа в Европе превысила отметку в 435 долларов за куб. м впервые в 2024 году.

Цена газа в Европе превысила отметку в 435 долларов за куб. м впервые в 2024 году.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в моменте поднималась до 443,53 долларов за куб. м. Днем цена газа составила 436,18 доллара за куб. м (+3,44%).

По мнению аналитиков, драйвером роста газовых котировок выступают опасения вокруг транзита российского газа через территорию Украины.

Сейчас единственным путем для поставок газа из РФ Западную и Центральную Европу является украинская газоизмерительная станция "Суджа". На протяжении последних двух дней в Курской области ведутся бои и, по данным военкоров, одной из целей может быть ГИС.