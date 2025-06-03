Биррелл: На блоке ADUA планируется сейсмика и разведочное бурение

На блоке перспективных структур "Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара" (ADUA) сначала будут проведены сейсморазведочные работы, затем - разведочное бурение.

На блоке перспективных структур "Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара" (ADUA) сначала будут проведены сейсморазведочные работы, затем - разведочное бурение.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент компании ВР по добыче и операциям Гордон Биррелл в ходе пресс-конференции в Баку.

"На блоке ADUA в начале будут проведены сейсморазведочные работы, затем - разведочное бурение. «Если мы добьемся успеха, то инфраструктура для доставки нефти или газа может быть подключена к уже существующим мощностям Азери-Чираг-Гюнешли”, - сказал он.

При этом он не уточнил возможных сроков проведения указанных исследовваний.

Как сообщалось, BP сегодня в рамках Бакинской энергетической недели подписала с Госнефтекомпанией соглашения по приобретению долей в двух проектах.

Первый - нефтяное месторождение Карабах, расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения Гюнешли, на глубине 150-200 м, второй - перспективная структура Ашрафи - Дан Улдузу- Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 м.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35%. Остальные 65% в проектах остались у Госнефтекомпании.

BP в обоих проектах будет выполнять роль оператора.