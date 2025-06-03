Биррелл: Добыча первой нефти с месторождения Карабах ожидается в 2029 году

Добыча первой нефти с месторождения Карабах планируется в 2029 году.

Добыча первой нефти с месторождения Карабах планируется в 2029 году.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент компании ВР по добыче и операциям Гордон Биррелл в ходе пресс-конференции компании в рамках Бакинского энергетического форума.

"Мы нацелены на получение первой нефти в 2029 году. Это относительно быстрые сроки разработки для крупного нефтяного месторождения. Концепция на сегодняшний день - это необслуживаемая (без постоянного персонала) платформа. То есть будет платформа с технологическими установками, но все будет управляться дистанционно. На шельфе будет очень мало, а возможно, совсем не будет людей. Это облегченная, компактная платформа с надстройкой (деком) и некоторыми установками. Далее нефть и газ будут транспортироваться в инфраструктуру блока Азери-Чираг-Гюнешли, что делает проект относительно эффективным, с низкими затратами и небольшим весом платформы", - сказал он.

Биррелл отметил, что вероятнее всего, новая платформа будет построена в Азербайджане.

"Ее интеграция с существующей инфраструктурой АЧГ сделает проект очень эффективным", - сказал он.

Вице-президент компании также напомнил, что "Карабах - это нефтяное открытие, сделанное несколько лет назад".

Как сообщалось, BP сегодня в рамках Бакинской энергетической недели подписала с Госнефтекомпанией соглашения по приобретению долей в двух проектах.

Первый - нефтяное месторождение Карабах, расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения Гюнешли, на глубине 150-200 м, а второй блок - перспективная структура Ашрафи - Дан Улдузу- Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 м.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35%. Остальные 65% в проектах остались у Госнефтекомпании.

BP в обоих проектах будет выполнять роль оператора.