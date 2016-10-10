Бинали Йылдырым: TANAP будет успешно реализован

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Работы по превращению Турции в торговый энергетический узел продолжаются".

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

По его словам, Турция удовлетворена наличием трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Баку-Тбилиси-Эрзурум (BTE).

“Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), являющегося составной частью Южного газового коридора, призванного обеспечить энергобезопасность Европы, также будет успешно реализован”, - отметил глава правительства.