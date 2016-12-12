Билл Гейтс создает фонд для инвестиций в альтернативные источники энергии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник Билл Гейтс объявил о создании фонда Breakthrough Energy Ventures (BEV), который будет инвестировать около $1 млрд в проекты по разработке экологических чистых и дешевых возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, среди инвесторов кроме самого господина Гейтса — глава и основатель Amazon Джефф Безос, основатель Alibaba Group Джек Ма, основатель SoftBank Масаеси Сон.

В октябре Международное энергетическое агентство заявило, что, по его прогнозам, доля возобновляемой энергии вырастет с 23% до 28% к 2021 году. На прошлой неделе корпорация Google объявила, что свои центры обработки данных по всему миру в 2017 году собирается перевести на альтернативные источники энергии — ветряные электростанции и солнечные батареи.