Билл Гейтс привлек более $1 млрд для проектов в сфере чистой энергетики

Американский миллиардер Билл Гейтс привлек более 1 млрд долларов США для своей компании Breakthrough Energy Catalyst, которая реализует проекты в сфере чистой энергетики

Американский миллиардер Билл Гейтс привлек более 1 млрд долларов США для своей компании Breakthrough Energy Catalyst, которая реализует проекты в сфере чистой энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Среди инвесторов есть Microsoft, BlackRock, General Motors, Bank of America, American Airlines Group, Boston Consulting Group и ArcelorMittal.

BlackRock предоставит грант на 100 млн долларов США, а остальные компании осуществят вливания в капитал.

Breakthrough Energy Catalyst участвует в реализации проектов по ряду направлений, в том числе производство "зеленого" водорода, устойчивого авиационного топлива и аккумуляторов с большой емкостью. Задача компании предоставлять первичное финансирование под эти проекты, а потом привлекать госсредства или частные вложения для покрытия оставшихся 90% инвестиций.