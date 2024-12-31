Bild: Германия вынуждена закупать все больше электроэнергии за рубежом

Германия все больше закупает электроэнергию за рубежом, ее импорт в 2024 году вырос вдвое по сравнению с 2019 годом.

Германия все больше закупает электроэнергию за рубежом, ее импорт в 2024 году вырос вдвое по сравнению с 2019 годом.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

Издание отметило, что в ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам, а поэтому поставки электричества из соседних стран, в первую очередь из Франции, Швейцарии, Дании, Нидерландов и Бельгии, становятся все важнее для германского рынка. В текущем году ФРГ импортировала почти 77 тыс. ГВт·ч электроэнергии, в то время как экспортировала за границу всего 48,2 тыс. ГВт·ч.

"Германия вынуждена часто ночью импортировать электроэнергию из-за рубежа, поскольку мощности фотоэлектрических систем примерно на 100 ГВт вообще не могут внести вклад в наше электроснабжение", - заявил газете экономист Мануэль Фрондель. По его мнению, новому правительству ФРГ следует пересмотреть цель по увеличению мощностей солнечной энергетики к 2030 году.

Bild отметила, что ситуация на рынке электроэнергии резко изменилась после отключения в Германии последнего атомного реактора в апреле 2023 года. Если до этого страна вырабатывала достаточно электричества по выгодным ценам, которое было востребовано и за рубежом, то сейчас стало выгоднее закупать электроэнергию у других стран.