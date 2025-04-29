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Бесперебойность газоснабжения в Азербайджане увеличат в 5 раз

Бесперебойность газоснабжения в Азербайджане увеличат в 5 раз 15:52
Энергетика
29 апреля 2025 г. 16:10
Бесперебойность газоснабжения в Азербайджане увеличат в 5 раз

В Азербайджане планируется увеличить уровень бесперебойности газоснабжения в 5 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора Производственного объединения (ПО) "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на "Форуме развития национального бизнеса" на тему "Обсуждение вопросов и предложений по развитию коммунальной инфраструктуры".

По его мнению, основная цель - сократить технические потери более чем на 50%, модернизировать более 10 тыс. км сети с использованием пластиковых труб для подземных газопроводов.

Абдуллаев добавил, что к целям ПО также относятся повышение индекса удовлетворенности клиентов до 1-го уровня, становление ведущей инновационной компанией в группе SOCAR путем цифровизации газовой сети, снижение капитальных затрат на один км до 15%.

Отметим, что уровень газоснабжения в Азербайджане составляет 97%.

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