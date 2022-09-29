Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков"

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".
Как передает Report, об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.