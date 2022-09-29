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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков"

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков" Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков".
Энергетика
29 сентября 2022 г. 08:56
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из Северных потоков

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Как передает Report, об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

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Версия на английском языке Sweden's coast guard detects fourth gas leak on North Stream pipelines

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