Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить долгосрочные поставки энергоносителей в страны Евразийского континента

Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создаёт оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента.

Как передает Report со ссылкой на TDH, об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

"Географическое положение двух стран, издревле связанных маршрутом Великого Шёлкового пути, также выступает благоприятным фактором для успешного сложения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Располагая современной транспортной и логистической инфраструктурой, включающей в себя морские порты на Каспии, Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить оперативные, экономически выгодные перевозки грузов по кратчайшим маршрутам", - сказал Г. Бердымухамедов.

Глава государства и премьер Азербайджана также обсудили различные направления двусторонних отношений, отметив наличие больших возможностей и перспектив для эффективного партнёрства в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Отметим, что после подписания Конвенции по правому статусу Каспийского моря, туркменская сторона неоднократно высказывала заинтересованность в строительстве Транскаспийского газопровода, соединяющего Туркменистан и Азербайджан. Этот газопровод позволит Туркменистану подключиться к Южному газовому коридору и поставлять свой природный газ на европейский энергетический рынок.

Транскаспийский газопровод предусматривает поставку туркменского природного газа на европейский рынок в течение не менее 30 лет.