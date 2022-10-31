Бербок: В Казахстане планируется открытие Бюро по водородной дипломатии

В Астане планируется открыть Бюро по водородной дипломатии. Цель - с помощью зеленого водорода выбросы в сфере промышленности и транспорта снизить до нуля.

В Астане планируется открыть Бюро по водородной дипломатии. Цель - с помощью зеленого водорода выбросы в сфере промышленности и транспорта снизить до нуля.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе встречи с казахским коллегой Мухтар Тлеуберди.

"Прежде всего, важнейший ресурс - это молодые, высококвалифицированные, активные, мотивированные люди. В будущем это будет хабом для обмена экспертов, ответственных лиц наших стран. Чтобы эти проекты были не только на бумаге и обсуждались в рамках пресс-конференций, но чтобы эти проекты в будущем были реализованы. Чтобы в их рамках производился зеленый водород и технологии будущего", - сказала Бербок.

Глава МИД Казахстана отметил, что в стране построят одно из крупнейших в мире предприятий по производству чистого и экологически безопасного "зеленого" водорода.

"Немецкие инвестиции, новейшие технологии, ноу-хау и казахстанское сырье, квалифицированные рабочие и благоприятные условия ведения бизнеса создают прочную основу для расширения сотрудничества по принципу win-win. В этой связи весьма актуальным и перспективным видится взаимодействие в сфере первичной обработки в Казахстане сырья, редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, а также создания производства экологически безопасных источников энергии", - отметил Тлеуберди.

По его словам, в рамках этой инициативы в регионе будут реализованы проекты в сфере цифровизации, энергетики и транспорта.

В свою очередь, Бербок сказала, что водородный проект у Каспийского моря является примером того, о каких проектах речь идет в рамках инициативы Global gateway.

"Общими усилиями с 2030 года посредством ветряной энергии могут добываться ежегодно 3 млн тонн зеленого водорода посредством электролиза воды из Каспийского моря", - отметила она.

Стороны отметили, что производство "зеленого" водорода обеспечит безопасность энергетических и сырьевых запасов Европы и Азии в уникальных промышленных масштабах.