О нас

Бербок: В Казахстане планируется открытие Бюро по водородной дипломатии

Бербок: В Казахстане планируется открытие Бюро по водородной дипломатии В Астане планируется открыть Бюро по водородной дипломатии. Цель - с помощью зеленого водорода выбросы в сфере промышленности и транспорта снизить до нуля.
Энергетика
31 октября 2022 г. 13:04
Бербок: В Казахстане планируется открытие Бюро по водородной дипломатии

В Астане планируется открыть Бюро по водородной дипломатии. Цель - с помощью зеленого водорода выбросы в сфере промышленности и транспорта снизить до нуля.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе встречи с казахским коллегой Мухтар Тлеуберди.

"Прежде всего, важнейший ресурс - это молодые, высококвалифицированные, активные, мотивированные люди. В будущем это будет хабом для обмена экспертов, ответственных лиц наших стран. Чтобы эти проекты были не только на бумаге и обсуждались в рамках пресс-конференций, но чтобы эти проекты в будущем были реализованы. Чтобы в их рамках производился зеленый водород и технологии будущего", - сказала Бербок.

Глава МИД Казахстана отметил, что в стране построят одно из крупнейших в мире предприятий по производству чистого и экологически безопасного "зеленого" водорода.

"Немецкие инвестиции, новейшие технологии, ноу-хау и казахстанское сырье, квалифицированные рабочие и благоприятные условия ведения бизнеса создают прочную основу для расширения сотрудничества по принципу win-win. В этой связи весьма актуальным и перспективным видится взаимодействие в сфере первичной обработки в Казахстане сырья, редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, а также создания производства экологически безопасных источников энергии", - отметил Тлеуберди.

По его словам, в рамках этой инициативы в регионе будут реализованы проекты в сфере цифровизации, энергетики и транспорта.

В свою очередь, Бербок сказала, что водородный проект у Каспийского моря является примером того, о каких проектах речь идет в рамках инициативы Global gateway.

"Общими усилиями с 2030 года посредством ветряной энергии могут добываться ежегодно 3 млн тонн зеленого водорода посредством электролиза воды из Каспийского моря", - отметила она.

Стороны отметили, что производство "зеленого" водорода обеспечит безопасность энергетических и сырьевых запасов Европы и Азии в уникальных промышленных масштабах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baerbock: Kazakhstan eyes opening Hydrogen Diplomacy Bureau

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил экспорт метанола в 2 раза
Азербайджан увеличил экспорт метанола в 2 раза
31 октября 2022 г. 13:35
Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида более чем в 3 раза
Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида более чем в 3 раза
31 октября 2022 г. 13:34
Экспортные доходы SOCAR Polymer снизились на 15%
Экспортные доходы SOCAR Polymer снизились на 15%
31 октября 2022 г. 13:25
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта на 64%
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта на 64%
31 октября 2022 г. 12:55
Цены на газ в Европе снизились почти на 4%
Цены на газ в Европе снизились почти на 4%
31 октября 2022 г. 12:10
Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось
Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось
31 октября 2022 г. 11:48
Азербайджан начал поставки метанола в еще одну страну
Азербайджан начал поставки метанола в еще одну страну
31 октября 2022 г. 10:58
Генсек ООН: Многие города мира переходят на возобновляемые источники энергии
Генсек ООН: Многие города мира переходят на возобновляемые источники энергии
31 октября 2022 г. 10:51
Цены на нефть снизились после ввода коронавирусных ограничений в Китае
Цены на нефть снизились после ввода коронавирусных ограничений в Китае
31 октября 2022 г. 10:26
Посол РФ в Анкаре: Эксперты начали обсуждать проект газового хаба в Турции
Посол РФ в Анкаре: Эксперты начали обсуждать проект газового хаба в Турции
31 октября 2022 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi