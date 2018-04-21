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    Берат Албайрак: TANAP и TAP - проекты века

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Проекты Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопроводов (TAP) значимы для Европы как с точки зрения альтернативного газоснабжения, так и с точки зрения конкуренции, которая появится в торговой среде региона".

    Как сообщает Report, об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

    По мнению Б.Албайрака, TANAP и TAP – проекты века с точки зрения стабильности стран, через которые проходит этот маршрут, энергетической безопасности мира и важности тесного сотрудничества.

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