Берат Албайрак: TANAP и TAP - проекты века

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Проекты Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопроводов (TAP) значимы для Европы как с точки зрения альтернативного газоснабжения, так и с точки зрения конкуренции, которая появится в торговой среде региона".

Как сообщает Report, об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

По мнению Б.Албайрака, TANAP и TAP – проекты века с точки зрения стабильности стран, через которые проходит этот маршрут, энергетической безопасности мира и важности тесного сотрудничества.