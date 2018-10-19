Берат Албайрак: STAR также важен с точки зрения вклада, который внесет в сокращение зависимости от импорта

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Нефтеперерабатывающий завод STAR будет важен с точки зрения сокращения зависимости от импорта, что является одной из основных целей новой экономической программы Турции".

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире сказал министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

"Мы придаем этому предприятию большое значение. Этот крупнейший проект важен не только с точки зрения занятости, но и за вклад, который внесет в сокращение зависимости от импорта", - отметил министр.