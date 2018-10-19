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    Берат Албайрак: STAR также важен с точки зрения вклада, который внесет в сокращение зависимости от импорта

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Нефтеперерабатывающий завод STAR будет важен с точки зрения сокращения зависимости от импорта, что является одной из основных целей новой экономической программы Турции". 

    Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире сказал министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. 

    "Мы придаем этому предприятию большое значение. Этот крупнейший проект важен не только с точки зрения занятости, но и за вклад, который внесет в сокращение зависимости от импорта", - отметил министр.

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