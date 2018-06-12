Берат Албайрак: Региональное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией превращается в глобальное сотрудничество

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Трансанатолийский газопровод (TANAP), призванный транспортировать азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу является инвестицией в братство.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак на церемонии открытия первой фазы TANAP в Сеидгази (Эскишехир, Турция).

"Сейчас проходит церемония открытия TANAP, называемого энергетическим шелковым путем. Региональное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией выходит на новые континенты и превращается в глобальное сотрудничество", - сказал он.

По словам министра, TANAP является отражением активной энергетической политики: "Проект представляет материальную и моральную ценность, это проект века. Это – инвестиция в братство. Выражение "два государства – один народ" расширяет масштабы. Это самое большое наследие двух стран будущим поколениям. Я благодарю всех, кто вложил труд в проект, включая президента Ильхама Алиева, и отдаю дань памяти бывшего министра энергетики Азербайджана Натига Алиева".

По его словам, TANAP внесет большой вклад в энергобезопасность.