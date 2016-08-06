Берат Албайрак: Проверки в Petkim не имеют никакого отношения к SOCAR

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Мы продолжим оказывать поддержку SOCAR за вклад в экономику Турции и тесное сотрудничество.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Министр, встретившийся несколько дней назад с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, подчеркнул, что непосредственные инвестиционные проекты SOCAR - Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и STAR - занимают особое место в сферах добавленной стоимости, экспорта, занятости и современных технологий Турции.

Б.Албайрак выразил удовлетворение тем, что наряду со вкладом инвестиций в Турции SOCAR находится рядом с турецким народом во всех происходящих процессах: "С капиталовложением более 18 млрд. долларов SOCAR является одним из самых крупных инвесторов в Турции. Компания во всех происходящих процессах всегда находилась рядом с нами. Для нас очень важно видеть ее доверие турецкому народу и экономике. Наш совместный стратегический проект TANAP, также, как и другие проекты Турции, продолжается в рамках запланированного времени и бюджета".

Помимо этого, министр затронул операции в связи с террористической организацией FETÖ, проводимые в Petkim (Petrokimya) Holding, основным акционером которого является SOCAR: "К сожалению, они проникли и в частный сектор. Во всех государственных управлениях, в том числе и в частном секторе предпринимаются необходимые меры против этой террористической организации, непосредственно нацеленной на народ. Проверки в Petkim проводятся в рамках этих операций. Они не имеют прямого отношения к SOCAR, руководящие лица Petkim сотрудничают с полицией в этом вопросе".

В конце Б.Албайрак выразил благодарность Азербайджану за чуткость против FETÖ.