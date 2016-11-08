Берат Албайрак: К концу года завершится 55% работ по проекту TANAP

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ К концу этого года планируется завершить 55% работ по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак выступил с докладом министерства по госбюджету Турции на 2017 год на Великом национальном собрании Турции (TBMM).

Министр напомнил, что поставки газа в Турцию по TANAP ожидаются в 2018 году: “В 2020 году планируются поставки газа в Европу”.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.