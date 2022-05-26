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Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20%

Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20% Бензин в Чехии подорожал за неделю на 20%, а дизтопливо подешевело на 30% на фоне окончания отопительного сезона.
Энергетика
26 мая 2022 г. 16:23
Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20%

Бензин в Чехии подорожал за неделю на 20%, а дизтопливо подешевело на 30% на фоне окончания отопительного сезона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг компания CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автозаправках.

"После того, как в течение последней недели на 20% возросли цены на бензин и на 30% снизились цены на дизтопливо, в чем сказалось и окончание отопительного сезона, стоит ожидать развитие этого процесса и в последующие дни. Однако с 1 июня вступает в силу решение кабмина о снижении потребительского налога на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) на один литр, что должно себя проявить и в конечных ценах на автотопливо", - поделился мнением с журналистами аналитик компании Finlord Борис Томчяк.

Однако растущие цены на нефть в мире в значительной мере могут приглушить эффект от снижения потребительского налога, отметил при этом Томчяк. Также, по его мнению, окажет влияние на формирование цен на автотопливо и начинающийся туристический сезон, во время которого обычно значительно растет спрос на бензин и дизтопливо и, соответственно, растут цены на них.

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