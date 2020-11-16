Белый дом стремится продать нефтяные лизинговые контракты на Аляске

Эта аренда — еще один подарок, который администрация Трампа пытается приготовить для своих союзников в нефтяной отрасли перед тем, как покинуть Белый дом

Администрация Дональда Трампа предпримет ключевые шаги для завершения продажи участков с целью бурения нефтяных скважин в экологически уязвимом Арктическом национальном заповеднике дикой природы (ANWR) на Аляске накануне инаугурации демократа Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря действующего правительства.

Белый дом объявит о выдвижении кандидатов на покупку лизинговых контрактов в ближайшие дни, сообщила пресс-секретарь Бюро землепользования США в Анкоридже (штат Аляска).

Отсчет времени начнется через 60 дней до начала продаж в ANWR, где бурение было запрещено на протяжении десятилетий, прежде чем республиканское налоговое законодательство, принятое в 2017 году, сняло этот запрет. Байден выступает против бурения в ANWR, в то время как законодатели Аляски давно настаивают на открытии экологически чувствительной зоны для разведки нефти и газа.

«Разработка в ANWR давно назрела, создаст хорошо оплачиваемые рабочие места и обеспечит новый поток доходов для штата. Вот почему большинство жителей Аляски поддерживают [такое разрешение]», — сказал Фрэнк Маккиарола, старший вице-президент по политике, экономике и регулированию в Американском институте нефти (API).

По истечении 30-дневного периода после объявления о выдвижении кандидатур правительство должно будет направить уведомление о предстоящей продаже договоров аренды. Через 30 дней после этого сделка состоится незадолго до 20 января, дня инаугурации Байдена.

«Эта аренда — еще один подарок, который администрация Трампа пытается приготовить для своих союзников в нефтяной отрасли перед тем, как покинуть Белый дом», — сказал Адам Колтон, исполнительный директор Лиги дикой природы Аляски, которая выступает против бурения в ANWR.

Белый дом завершил разработку плана, разрешающего бурение, в начале этого года. Заповедник площадью 19 млн акров (7,7 млн га) является домом для коренных племен и убежищем популяций диких животных, включая оленей карибу и белых медведей. В последние месяцы несколько крупных банков США заявили, что не будут финансировать нефтегазовые проекты в арктическом регионе.

«Эта администрация постоянно игнорирует наши голоса и опасения. Наша продовольственная безопасность, наша земля и наш образ жизни находятся на грани уничтожения», — сказала Бернадетт Демьентьефф, исполнительный директор Руководящего комитета Gwich’in. Племя гвичинов живет в разбросанных деревнях в заповеднике и в Канаде.

Отметим, что на сегодня на территории штата Аляска добывается примерно 500 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Это намного ниже пика в 2 млн баррелей/сутки в конце 1980-х гг..

В марте 2017 года испанская Repsol совместно со своим партнером Armstrong Energy открыли на Аляске крупнейшее за последние 30 лет месторождение в США.

В начале октября 2016 года американская нефтяная компания Caelus Energy LLC заявила об обнаружении на Аляске крупного нефтяного месторождения, которое может содержать более 2 млрд баррелей черного золота.