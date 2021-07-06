Белый дом: США воодушевлены переговорами ОПЕК+

Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+, воодушевлены ими и в последние дни контактировали с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами.

Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+, воодушевлены ими и в последние дни контактировали с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Внимательно следим за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса", - сказала она.

"Мы не являемся стороной этих переговоров, но на выходных и на этой неделе имели целый ряд контактов на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и другими соответствующими партнерами. Мы были воодушевлены идущими переговорами членов ОПЕК, направленными на достижение соглашения", - добавила Псаки.