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Белый дом: США воодушевлены переговорами ОПЕК+

Белый дом: США воодушевлены переговорами ОПЕК+ Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+, воодушевлены ими и в последние дни контактировали с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами.
Энергетика
6 июля 2021 г. 22:10
Белый дом: США воодушевлены переговорами ОПЕК+

Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+, воодушевлены ими и в последние дни контактировали с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Внимательно следим за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса", - сказала она.

"Мы не являемся стороной этих переговоров, но на выходных и на этой неделе имели целый ряд контактов на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и другими соответствующими партнерами. Мы были воодушевлены идущими переговорами членов ОПЕК, направленными на достижение соглашения", - добавила Псаки.

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