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Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти

Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти Власти США не увеличивают объемы добычи нефти, так как соответствующие решения принимают частные компании, Вашингтон призывает ОПЕК+ расширить поставки.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 01:38
Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти

Власти США не увеличивают объемы добычи нефти, так как соответствующие решения принимают частные компании, Вашингтон призывает ОПЕК+ расширить поставки.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В США свободная рыночная система, основанная на конкуренции, - сказала она, отвечая на вопрос, почему США не увеличивают добычу. - Отдельные компании принимают самостоятельные решения. ОПЕК+ - это группа стран, которые сами устанавливают объемы добычи. У них сейчас есть возможность и полномочия, чтобы действовать и гарантировать, что не будет помех во время текущего глобального восстановления, который является жизненно важным".

"Добыча ОПЕК+ оказывает влияние на стоимость нефти, именно это влияет на стоимость бензина в США", - добавила она.

Жан-Пьер заявила, что Вашингтонская администрация рассмотрит все возможные варианты действий для стабилизации топливного рынка.

"Как мы заявляли, мы поддерживаем диалог со странами, являющимися потребителями энергоносителей, и мы рассмотрим все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для повышения устойчивости и укрепления доверия людей", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможны ли поставки энергоносителя из американского резерва. Жан-Пьер добавила, что "не может предоставить конкретики".

Пресс-секретарь Белого дома также отметила: "Мы не входим в ОПЕК+, там в итоге сами примут собственное решение". Она констатировала, что Вашингтон ранее взаимодействовал с рядом государств, входящих в ОПЕК+ и "призывал к компромиссному решению", предполагающему наращивание добычи нефти.

"Сейчас для большинства добывающих нефть стран пришло время стабилизировать стоимость энергоносителей и сделать так, чтобы высокие цены не создавали помех для восстановления экономики", - сказала Жан-Пьер.

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка.

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