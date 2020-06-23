Беларусь огласила объемы закупки российской нефти

Белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти в рамках индикативного баланса на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти. Из них 1,49 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн - по железной дороге", - сообщил Тищенко.

По его словам, остальные потребности планируется закрыть через танкерные поставки. "Ведется работа по объемам и поставщикам", - сообщил он.

Напомним, что 18 июня "Белнефтехим" сообщал, что Минэнерго РФ согласовало график поставок нефти в III квартале по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 млн тонн. Поставки будут осуществлять 10 компаний: "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "Башнефть", "Русснефть", "Зарубежнефть", "Янгпур" и "Нефтиса". Отмечалось, что график сформирован исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год, который предусматривает поставку до 24 млн тонн (23 млн тонн - трубопроводным транспортом и 1 млн тонн - железнодорожным).

В этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Беларусь отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Беларусь закупила нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. Сообщалось, что в июне Минск закупит 1,1 млн тонн российской нефти.