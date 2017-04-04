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    Беларусь выплатит "Газпрому" 726 млн долларов долга за газ

    Об этом сообщили представители Министерства энергетики России

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Минск выплатит российскому "Газпрому" долг в размере 726 млн долларов за поставленный газ после парафирования скорректированных документов по нефти и газу.

    Как передает Report, об этом сообщили представители Министерства энергетики России.

    Такое решение было принято после переговоров, отметили в ведомстве.

    "После их парафирования белорусская сторона выплатит "Газпрому" долг в размере порядка 726 млн долларов", - сказано в сообщении Минэнерго России.

    Сообщается, что в ближайшие дни будут восстановлены поставки нефти в Беларусь. Их объем составит 24 млн тонн в год.

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