Беларусь выплатит "Газпрому" 726 млн долларов долга за газ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Минск выплатит российскому "Газпрому" долг в размере 726 млн долларов за поставленный газ после парафирования скорректированных документов по нефти и газу.

Как передает Report, об этом сообщили представители Министерства энергетики России.

Такое решение было принято после переговоров, отметили в ведомстве.

"После их парафирования белорусская сторона выплатит "Газпрому" долг в размере порядка 726 млн долларов", - сказано в сообщении Минэнерго России.

Сообщается, что в ближайшие дни будут восстановлены поставки нефти в Беларусь. Их объем составит 24 млн тонн в год.