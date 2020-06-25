"Белнефтехим" уточнил сроки поставки азербайджанской нефти в Беларусь

Концерн «Белнефтехим» ожидает очередной танкер с азербайджанской нефтью от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в порту Одессы до конца июня.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«Такая поставка есть в нашем графике. До конца месяца ожидаем танкер уже в порту Одессы», - сказал Тищенко.

Он подтвердил, что объем партии составит 85-90 тыс. тонн нефти. «На Мозырском НПЗ (Гомельская область) эту нефть ожидаем получить 10-15 июля», - добавил он.

Что касается других танкерных поставок, то Тищенко отметил, что «работа над этим идет».

Как сообщил Report заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, компания планирует ориентировочно 25-26 июня отправить для Беларуси партию нефти из грузинского порта Супса.

Как сообщалось ранее, SOCAR Trading (дочерняя структура SOCAR) за март-апрель 2020 года поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс тонн через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс тонн - в апреле.

В Белнефтехиме отмечали, что SOCAR в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн тонн нефти.

По словам начальника главного управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Руслана Лабутя, белорусские нефтетрейдеры готовят долгосрочные контракты на поставки альтернативной нефти с партнерами из Азербайджана.